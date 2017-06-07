Бейсболисты клуба «Минск» стартуют в розыгрыше Кубка СЕВ в Праге

В первом поединке предварительной группы В минчане встретятся с чешским «Брно». Подопечные Александра Сечко 8 июня сыграют со швейцарским «Тервилем», а 9 июня завершат первый этап игрой с хорватским «Слитом».

Группу А составили чемпион Украины «Биотехком» (Кропивницкий), французский «Сенар», хорватский «Карловац» и чешская «Прага».

После завершения группового раунда состоятся стыковые матчи за итоговые места.

В прошлом году бейсболисты «Минска» заняли 7-е место в розыгрыше Кубка СЕВ. На турнире, проходившем во Франции, чемпионы Беларуси одержали две виктории над австрийской «Веной» — 6:2 (групповой раунд) и 7:3 (матч за 7-е итоговое место). Победителем стал «Руан», обыгравший в финале еще одну французскую команду «Монпелье» со счетом 5:2.