На бейсбольном матче произошла массовая драка игроков (видео)
В США на игре между командами Главной бейсбольной лиги (MLB) Washington Nationals и San Francisco Giants произошла стычка между двумя игроками, которая моментально переросла в массовую потасовку среди участников всех команд.
Инцидент произошел на стадионе AT&T Park ближе к концу встречи, прошедшей 29 мая, при счете 2:0 в пользу Nationals. Питчер команды Giants Хантер Стрикленд, выполняя подачу, попал мячом в бедро готовившегося нанести удар битой игрока Nationals Брюса Харпера. Посчитав, что Стрикленд сделал это умышленно, Харпер скинул шлем и набросился на оппонента, сообщает ESPN.
Соперники едва успели обменяться ударами, как к драке в центре поля присоединились игроки и персонал обеих команд. Судьям удалось разнять потасовку лишь спустя несколько десятков секунд. Оба зачинщика инцидента были удалены с поля. В результате конфликта никто из игроков серьезно не пострадал.
MLB ведет расследование случившегося. Скорее всего, оба игрока будут подвергнуты дисциплинарному наказанию. Игра закончилась победой Washington Nationals со счетом 3:0.
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