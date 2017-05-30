На бейсбольном матче произошла массовая драка игроков (видео)

Инцидент произошел на стадионе AT&T Park ближе к концу встречи, прошедшей 29 мая, при счете 2:0 в пользу Nationals. Питчер команды Giants Хантер Стрикленд, выполняя подачу, попал мячом в бедро готовившегося нанести удар битой игрока Nationals Брюса Харпера. Посчитав, что Стрикленд сделал это умышленно, Харпер скинул шлем и набросился на оппонента, сообщает ESPN.

Соперники едва успели обменяться ударами, как к драке в центре поля присоединились игроки и персонал обеих команд. Судьям удалось разнять потасовку лишь спустя несколько десятков секунд. Оба зачинщика инцидента были удалены с поля. В результате конфликта никто из игроков серьезно не пострадал.

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MLB ведет расследование случившегося. Скорее всего, оба игрока будут подвергнуты дисциплинарному наказанию. Игра закончилась победой Washington Nationals со счетом 3:0.