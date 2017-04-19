Бейсболист Марте дисквалифицирован на 80 матчей за применение допинга
Игрок бейсбольной команды «Питтсбург Пайретс» Старлинг Марте дисквалифицирован на 80 матчей за применение допинга.
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В 2016 года Марте впервые в своей карьере принял участие в Матче всех звёзд MLB.
В своём заявлении бейсболист попросил прощения за то, что ненамеренно проявил неуважение к людям, которые верили в проделанную им работу и так много поддерживали его. По словам Марте, всему виной стали его небрежность и недостаток информации.
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