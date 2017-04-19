Бейсболист Марте дисквалифицирован на 80 матчей за применение допинга

В допинг-пробе 28-летнего аутфилдера был обнаружен запрещённый препарат нандролон, сообщает официальный сайт MLB.

В 2016 года Марте впервые в своей карьере принял участие в Матче всех звёзд MLB.

В своём заявлении бейсболист попросил прощения за то, что ненамеренно проявил неуважение к людям, которые верили в проделанную им работу и так много поддерживали его. По словам Марте, всему виной стали его небрежность и недостаток информации.