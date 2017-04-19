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https://sport.mail.ru/news/baseball/29480803/
19 апреля 2017, 14:54 | Игровые: Бейсбол | Чемпионат.com

Бейсболист Марте дисквалифицирован на 80 матчей за применение допинга

Игрок бейсбольной команды «Питтсбург Пайретс» Старлинг Марте дисквалифицирован на 80 матчей за применение допинга.

В допинг-пробе 28-летнего аутфилдера был обнаружен запрещённый препарат нандролон, сообщает официальный сайт MLB.

В 2016 года Марте впервые в своей карьере принял участие в Матче всех звёзд MLB.

В своём заявлении бейсболист попросил прощения за то, что ненамеренно проявил неуважение к людям, которые верили в проделанную им работу и так много поддерживали его. По словам Марте, всему виной стали его небрежность и недостаток информации.
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