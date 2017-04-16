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https://sport.mail.ru/news/baseball/29443642/
16 апреля 2017, 9:37 | Игровые: Бейсбол | БЕЛТА

Бейсбольный клуб «Минск» пробился в финал Континентального кубка

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты «Минска» вышли в финал розыгрыша Континентального кубка, который проходит в белорусской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче чемпионы Беларуси в упорной борьбе переиграли один из сильнейших клубов России «Москвич» со счетом 8:6, затем уступили чемпиону Украины «Елисаветграду» — 0:5, а потом уверенно победили литовский каунасский клуб «Литуаника» — 7:1.

Бейсболисты «Минска» победили на старте Континентального кубкаВ первом матче чемпионы Беларуси в упорной борьбе переиграли один из сильнейших клубов России «Москвич» со счетом 8:6.

Таким образом, сегодня в матче за первое место «Минск» встретится с «Елисаветградом», а в игре за бронзу будут соперничать «Литуаника» и «Москвич».

Розыгрыш Континентального кубка проводится впервые и является первым турниром нового бейсбольного сезона.

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