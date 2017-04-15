Бейсболисты «Минска» победили на старте Континентального кубка
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты «Минска» успешно стартовали в розыгрыше Континентального кубка, который стартовал в белорусской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче чемпионы Беларуси в упорной борьбе переиграли один из сильнейших клубов России «Москвич» со счетом 8:6. Сегодня минчане встречаются с украинским чемпионом «Елисаветградом», а завершат предварительный этап соревнований игрой с лучшей командой Литвы каунасской «Литуаникой». В первый игровой день литовские бейсболисты победили москвичей — 7:3, а также уступили украинцам — 5:6.
В заключительный день турнира 16 апреля состоятся стыковые встречи за призовые места.
Розыгрыш Континентального кубка проводится впервые и является первым турниром нового бейсбольного сезона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter