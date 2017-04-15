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https://sport.mail.ru/news/baseball/29439975/
15 апреля 2017, 15:54 | Игровые: Бейсбол | БЕЛТА

Бейсболисты «Минска» победили на старте Континентального кубка

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты «Минска» успешно стартовали в розыгрыше Континентального кубка, который стартовал в белорусской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче чемпионы Беларуси в упорной борьбе переиграли один из сильнейших клубов России «Москвич» со счетом 8:6. Сегодня минчане встречаются с украинским чемпионом «Елисаветградом», а завершат предварительный этап соревнований игрой с лучшей командой Литвы каунасской «Литуаникой». В первый игровой день литовские бейсболисты победили москвичей — 7:3, а также уступили украинцам — 5:6.

В заключительный день турнира 16 апреля состоятся стыковые встречи за призовые места.

Розыгрыш Континентального кубка проводится впервые и является первым турниром нового бейсбольного сезона.

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