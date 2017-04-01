Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/baseball/29277284/
1 апреля 2017, 10:43 | Игровые: Бейсбол | Lenta.Ru

Пчелиный рой атаковал бейсболистов во время матча

Встреча команд «Сан-Диего» и «Колорадо» в рамках матча Главной лиги бейсбола (MLB) была прервана внезапным появлением роя пчел. Видеозапись случившегося появилась на YouTube-канале портала MLB World.

Пчелиный рой атаковал бейсболистов во время матча - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сначала участники матча игнорировали рой, а затем игроки Трей Уингентер, Луис Торрес, Дэниэль Кастро и судья легли на траву. Никто из бейсболистов не пострадал, и матч возобновился. Комментатор заявил, что ранее ему не доводилось сталкиваться с подобным.

2 марта во время матча женского теннисного турнира серии ITF в индийском городе Гвалиор на корт вышла корова. Никто из игроков не обратил внимания на присутствие животного, и соревнования продолжились.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бейсбола

Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса