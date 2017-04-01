Пчелиный рой атаковал бейсболистов во время матча

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Сначала участники матча игнорировали рой, а затем игроки Трей Уингентер, Луис Торрес, Дэниэль Кастро и судья легли на траву. Никто из бейсболистов не пострадал, и матч возобновился. Комментатор заявил, что ранее ему не доводилось сталкиваться с подобным.

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2 марта во время матча женского теннисного турнира серии ITF в индийском городе Гвалиор на корт вышла корова. Никто из игроков не обратил внимания на присутствие животного, и соревнования продолжились.