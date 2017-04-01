Пчелиный рой атаковал бейсболистов во время матча
Встреча команд «Сан-Диего» и «Колорадо» в рамках матча Главной лиги бейсбола (MLB) была прервана внезапным появлением роя пчел. Видеозапись случившегося появилась на
YouTube-канале портала MLB World.
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Видимо, что-то случилось...
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Сначала участники матча игнорировали рой, а затем игроки Трей Уингентер, Луис Торрес, Дэниэль Кастро и судья легли на траву. Никто из бейсболистов не пострадал, и матч возобновился. Комментатор заявил, что ранее ему не доводилось сталкиваться с подобным.
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