Бизнесмен Джошуа Кушнер хочет приобрести бейсбольный клуб «Майами» за $1,6 млрд

По данным источника, сумма сделки может оказаться меньше названной, поскольку еще предстоит провести комплексную юридическую проверку объекта инвестирования. Кроме того, интерес к этому активу проявляют и другие возможные покупатели.

31-летний Джошуа Кушнер является членом семьи, которая создала себе состояние на операциях с недвижимостью. Его старший брат Джаред Кушнер, женатый на дочери президента США Дональда Трампа Иванке, назначен на пост главного советника в аппарате Белого дома. По данным агентства, ни Джаред, ни глава семьи Чарльз Кушнер в сделке не участвуют.

Согласно правилам Главной бейсбольной лиги (Major League Baseball), сделку по продаже клуба должны одобрить ¾ голосов владельцев 30 клубов, входящих в лигу. Пока, по данным АП, у руководства Главной бейсбольной лиги нет какой- либо информации о возможной сделке.