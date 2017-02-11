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11 февраля 2017, 0:44 | Игровые: Бейсбол | ТАСС

Бизнесмен Джошуа Кушнер хочет приобрести бейсбольный клуб «Майами» за $1,6 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Бизнесмен Дшошуа Кушнер, являющийся младшим братом зятя и советника президента США Джареда Кушнера, достиг предварительной договоренности о покупке американского бейсбольного клуба «Майами» за $1,6 млрд. Об этом сообщает агентство АП со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров и просивший не упоминать его имени, поскольку нынешний владелец клуба Джеффри Лориа не выступал с какими-либо комментариями по возможной сделке.

По данным источника, сумма сделки может оказаться меньше названной, поскольку еще предстоит провести комплексную юридическую проверку объекта инвестирования. Кроме того, интерес к этому активу проявляют и другие возможные покупатели.

31-летний Джошуа Кушнер является членом семьи, которая создала себе состояние на операциях с недвижимостью. Его старший брат Джаред Кушнер, женатый на дочери президента США Дональда Трампа Иванке, назначен на пост главного советника в аппарате Белого дома. По данным агентства, ни Джаред, ни глава семьи Чарльз Кушнер в сделке не участвуют.

Согласно правилам Главной бейсбольной лиги (Major League Baseball), сделку по продаже клуба должны одобрить ¾ голосов владельцев 30 клубов, входящих в лигу. Пока, по данным АП, у руководства Главной бейсбольной лиги нет какой- либо информации о возможной сделке.
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