Как джетлаг мешает играть спортсменам
Ученые выяснили, как джетлаг влияет на результативность спортивных команд. Подняв статистику за двадцать лет бейсбольных игр, они выяснили, что больше всего страдают спортсмены, летящие на игру на восток.
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Синдром смены часового пояса, или джетлаг, становится неотъемлемым атрибутом жизни современного активного человека, вынужденного перемещаться на большие расстояния. Поэтому ученые стремятся понять механизмы несовпадения биологических ритмов человека с дневным ритмом, вызванные сменой часовых поясов при быстром перемещении, например на самолете.
Известно, что джетлаг, вызванный перелетами с востока на запад и и в обратном направлении, сопровождается такими негативными проявлениями, как бессонница, усталость, расстройство пищеварения, ухудшенная моторика.
Исследований того, как сбой циркадных ритмов воздействует на человека в естественных условиях, в научной литературе описано довольно мало. Этот пробел и решили заполнить ученые
Статистика была собрана на основе анализа данных о 40 тыс. матчей, происходивших между командами Лиги за эти годы.
В анализе учитывалась индивидуальная статистика отдельных игроков, то, в каком городе проходила та или иная игра, и сколько часовых зон приходилось преодолевать гостевой команде и в каком направлении — на запад или восток. Считается, что люди довольно спокойно переносят сдвиг в одну часовую зону, и это не сказывается на их работоспособности. Поэтому в исследовании ученые считали, что игроки команды подвержены влиянию джетлага, если переместились на
Анализ показал, что джетлаг гораздо сильнее воздействует на игру в нападении домашних команд, чем на игру в нападении приехавших в гости спортсменов.
При этом наибольший негативный эффект на результативность оказывает игра домашней команды после выезда на игру на восток и наименьший эффект оказывается на команды, играющие в гостях.
Негативные эффекты в нападении влияют на способность игроков обегать базы. И домашние, и гостевые команды при джетлаге ухудшают свои показатели в плане совершения так называемых
«Эти эффекты довольно значительные, достаточные, чтобы нивелировать преимущество от игры на домашнем поле», — пояснил Аллада. %%
«Один из наиболее удивительных выводов заключается в том, что в некоторых случаях мы можем видеть воздействие джетлага на домашние команды, и не видеть на гостевые. Ведь обычно мы не предполагаем, что джетлаг может воздействовать на домашние команды, однако это то, что мы видим в исследовании», — пояснили авторы работы.
«Если бы я был бейсбольным менеджером и моя команда ехала в другую часовую зону — домой или в гости — я бы отправил первым своего питчера на день или два раньше, чтобы он мог привести свои внутренние часы в соответствии новыми условиями», — добавил Аллада.
Одним из главных выводов работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, к которому пришли ученые, является неэквивалентность путешествия команд на восток и запад. «Это весомый аргумент в пользу того, что эффект возникает
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