Как джетлаг мешает играть спортсменам

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Синдром смены часового пояса, или джетлаг, становится неотъемлемым атрибутом жизни современного активного человека, вынужденного перемещаться на большие расстояния. Поэтому ученые стремятся понять механизмы несовпадения биологических ритмов человека с дневным ритмом, вызванные сменой часовых поясов при быстром перемещении, например на самолете.

Известно, что джетлаг, вызванный перелетами с востока на запад и и в обратном направлении, сопровождается такими негативными проявлениями, как бессонница, усталость, расстройство пищеварения, ухудшенная моторика.

Цитата К настоящему моменту ученым много известно о механизме джетлага, его влиянии на животных и человека, однако большинство подобных исследований производилось в лабораторных условиях.

Исследований того, как сбой циркадных ритмов воздействует на человека в естественных условиях, в научной литературе описано довольно мало. Этот пробел и решили заполнить ученые Северо-западного университета США под руководством врача-сомнолога Рави Аллады. В своем исследовании ученые обратились к результатам игр команд Главной лиги бейсбола (Major League Baseball) — спортивной бейсбольной организации Северной Америки, которые проводились с 1992 по 2011 год — на протяжении почти двадцати лет.

Статистика была собрана на основе анализа данных о 40 тыс. матчей, происходивших между командами Лиги за эти годы.

В анализе учитывалась индивидуальная статистика отдельных игроков, то, в каком городе проходила та или иная игра, и сколько часовых зон приходилось преодолевать гостевой команде и в каком направлении — на запад или восток. Считается, что люди довольно спокойно переносят сдвиг в одну часовую зону, и это не сказывается на их работоспособности. Поэтому в исследовании ученые считали, что игроки команды подвержены влиянию джетлага, если переместились на два-три часовых пояса (это соответствует перемещению, например, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк), независимо от того, уехали ли они играть в гости или только вернулись из поездки в другой город. Данные о результативности команд оказались интересными.

Анализ показал, что джетлаг гораздо сильнее воздействует на игру в нападении домашних команд, чем на игру в нападении приехавших в гости спортсменов.

При этом наибольший негативный эффект на результативность оказывает игра домашней команды после выезда на игру на восток и наименьший эффект оказывается на команды, играющие в гостях.

Негативные эффекты в нападении влияют на способность игроков обегать базы. И домашние, и гостевые команды при джетлаге ухудшают свои показатели в плане совершения так называемых хоум-ранов, когда отбивающий игрок успевает совершить полный круг по базам.

«Эти эффекты довольно значительные, достаточные, чтобы нивелировать преимущество от игры на домашнем поле», — пояснил Аллада. %%

«Один из наиболее удивительных выводов заключается в том, что в некоторых случаях мы можем видеть воздействие джетлага на домашние команды, и не видеть на гостевые. Ведь обычно мы не предполагаем, что джетлаг может воздействовать на домашние команды, однако это то, что мы видим в исследовании», — пояснили авторы работы.

«Если бы я был бейсбольным менеджером и моя команда ехала в другую часовую зону — домой или в гости — я бы отправил первым своего питчера на день или два раньше, чтобы он мог привести свои внутренние часы в соответствии новыми условиями», — добавил Аллада.