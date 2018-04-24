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01:03 (мск), источник: ТАСС

Иванов и Созонов стартуют на чемпионате Европы по бадминтону

ТАСС, 24 апреля. Чемпионат Европы по бадминтону стартует во вторник в испанской Уэльве. В число сеяных участников турнира вошли представители сборной России Евгения Косецкая, мужская пара Владимир Иванов и Иван Созонов, а также смешанная пара в составе Евгении Дреминой и Евгения Димова.

Чемпионы Европы Иванов и Созонов являются лидерами российской сборной, которые регулярно составляют конкуренцию сильнейшим бадминтонистам континента из Дании. Российская пара имеет четвертый номер посева на чемпионате Европы в Уэльве, а три первых номера представляют скандинавскую страну, включая первую пару мира Матиаса Бё и Карстена Могенсена, которые победили на прошлогоднем домашнем чемпионате Европы в Колдинге. Иванов и Созонов год назад добрались до четвертьфинала, где уступили еще одной датской паре — Матиасу Кристиансену и Давиду Даугору.

Чемпионат Европы проходит по олимпийской системе без групповых турниров. Иванов и Созонов в первом круге в 1/16 финала встретятся с Домиником Стипситсом и Романом Зирнвальдом из Латвии, на сей раз с Кристиансеном и Даугором россияне могут сыграть уже в четвертьфинале.

В мужском парном разряде также выступят Евгений Дремин и Денис Грачев, а также Константин Абрамов и Александр Зинченко.

Четвертый посев в женском одиночном турнире имеет 23-летняя Евгения Косецкая — неоднократный призер командных чемпионатов Европы. Год назад Косецкая добралась до ¼ финала, а нынешний турнир она начинает со второго круга — 1/16 финала. На старт в этом виде также выйдут Наталья Перминова, а главным фаворитом у женщин является олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Каролина Марин из Испании.

По словам главного тренера сборной России Клавдии Майоровой, шансы на медаль есть прежде всего у Иванова с Созоновым и Косецкой, хотя жеребьевка у лидеров и трудная. Майорова считает, что Косецкая растет прежде всего в тактическом плане и вполне может претендовать на второй номер в Европе — после Марин, с которой россиянка в Уэльве может встретиться лишь в финале.

Российские бадминтонисты побеждали лишь в парах

В мужском турнире заявлены Владимир Мальков и Сергей Сирант, тогда как основными претендентами на победу являются первый номер мирового рейтинга датчанин Виктор Аксельсен, его соотечественник Андерс Антонсен и чемпион Европы из Великобритании Раджив Усеф. В женском парном разряде выступят Екатерина Болотова и Алина Давлетова.

Евгений Дремин и Евгения Димова имеют седьмой номер посева в миксте, где также выступят Родион Алимов и Давлетова.

Чемпионат Европы пройдет 24—29 апреля в спортивном зале, названном в честь Каролины Марин — уроженки Уэльвы, города в Андалусии на юго-западе Испании. Российские бадминтонисты готовились к турниру на сборе в подмосковных Кратове и Раменском.

Первый чемпионат Европы по бадминтону прошел в 1968 году в немецком Бохуме, ранее соревнования проводились раз в два года, однако с 2016 года стали ежегодными — за исключением тех лет, когда организуются Европейские игры. Самыми титулованными странами в истории европейского бадминтона остаются Дания и Великобритания, российские спортсмены побеждали лишь дважды. В 2014 году чемпионами Европы в паре стали Иванов и Созонов, а в 2010 году первенствовали Валерия Сорокина и Нина Вислова.

В одиночных разрядах чаще других побеждали датчанин Петер Гаде (пять раз), а также Марин и датчанка Камилла Мартин Нюгор (трижды). При этом в мировом бадминтоне доминируют спортсмены из Азии — львиную долю наград чемпионатов мира и Олимпийских игр выиграли представители Китая, Индонезии, Японии и Южной Кореи. Хотя год назад в британском Глазго чемпионом мира в одиночном разряде стал Аксельсен, тогда как Марин победила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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