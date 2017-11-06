История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Давлетова выиграла два золота на турнире по бадминтону в Будапеште
В Будапеште (Венгрия) прошёл международный турнир по бадминтону YONEX Hungarian International 2017.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Будапеште (Венгрия) прошёл международный турнир по бадминтону YONEX Hungarian International 2017.
Российские спортсмены на этих соревнованиях завоевали две золотые и одну серебряную медаль.
В финале турнира в женском парном разряде встретились две российские пары. Екатерина Болотова и Алина Давлетова обыграли Елену Комендровскую и Марию Шегурову со счётом 2:0 (21:13, 21:19).
В финале соревнований в смешанном парном разряде Родион Алимов и Алина Давлетова оказались сильнее датчанина Сорена Графхольта и представительницы Швеции Луизы Эрикссон со счётом 2:0 (25:23, 21:16).