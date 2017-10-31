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15:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский дуэт занял первое место по бадминтону на международном турнире в Египте

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дуэт в составе Алеси Зайцевой и Анастасии Чернявской занял первое место по бадминтону на международном турнире в Каире Egypt International 2017, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски уверенно выступили в ходе соревнований, переиграв в двух сетах соперников из Египта, Индии и Алжира. В финале Зайцева и Чернявская со счетом 21:17, 21:18 обыграли индийскую пару Саньогита Горпад / Праджакта Савант.

В одиночном разряде Алеся Зайцева (104-й номер мирового рейтинга) дошла до полуфинала, где уступила Кемре Фере из Турции (9:21, 21:23) и стала бронзовым призером. В смешанном разряде (миксте) белорусы Владимир Воронцов и Ксения Силич также заняли третье место.

Соревнования по бадминтону включены в программу II Европейских игр 2019 года, который пройдут в Минске. Беларусь на правах организатора может заявить участников во всех пяти категориях: мужском и женском одиночных, в парном мужском и парном женском, а также смешанном разрядах.

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