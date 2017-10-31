Белорусский дуэт занял первое место по бадминтону на международном турнире в Египте

Белоруски уверенно выступили в ходе соревнований, переиграв в двух сетах соперников из Египта, Индии и Алжира. В финале Зайцева и Чернявская со счетом 21:17, 21:18 обыграли индийскую пару Саньогита Горпад / Праджакта Савант.

В одиночном разряде Алеся Зайцева (104-й номер мирового рейтинга) дошла до полуфинала, где уступила Кемре Фере из Турции (9:21, 21:23) и стала бронзовым призером. В смешанном разряде (миксте) белорусы Владимир Воронцов и Ксения Силич также заняли третье место.