Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Бадминтонисты Созонов/Косецкая вышли во 2-й круг этапа Мировой суперсерии во Франции
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Созонов и Косецкая в первом круге обыграли пару Тинн Исриянет/Пачарапун Чочувонг (Таиланд) — 23−21, 21−17. Следующими соперниками россиян станут Тонтови Ахмад и Лилияна Нацир (Индонезия).
Также во второй круг соревнований вышли россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова, обыгравшие ирландцев Сэма и Хлоэ Маги — 21−11,13−21, 21−11. Во втором круге им будет противостоять китайская пара Лю Кай/Хуан Якион.