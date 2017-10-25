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12:55 (мск), источник: Р-Спорт

Бадминтонисты Созонов/Косецкая вышли во 2-й круг этапа Мировой суперсерии во Франции

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Российский микст-дуэт бадминтонистов Иван Созонов/Евгения Косецкая вышел во второй круг этапа Мировой суперсерии, который проходит в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Созонов и Косецкая в первом круге обыграли пару Тинн Исриянет/Пачарапун Чочувонг (Таиланд) — 23−21, 21−17. Следующими соперниками россиян станут Тонтови Ахмад и Лилияна Нацир (Индонезия).

Также во второй круг соревнований вышли россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова, обыгравшие ирландцев Сэма и Хлоэ Маги — 21−11,13−21, 21−11. Во втором круге им будет противостоять китайская пара Лю Кай/Хуан Якион.

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