Червякова и Морозова проиграли в первом круге этапа Суперсерии по бадминтону

Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова не смогли пробиться во второй круг соревнований в женском парном разряде. На старте соревнований они за 34 минуты проиграли представительницам Таиланда Джонгколпхан Кититхаракул и Равинде Праджонгджай со счётом 0:2 (12:21, 8:21).