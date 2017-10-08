В России будут новые чемпионы по бадминтону в миксте

«Толик играл сегодня просто отлично — настолько быстро и ровно вел игру — я этого просто не ожидал! В первом гейме он задал такую скорость, к которой я просто был не готов. Во втором мне удалось как-то это нивелировать. Я вынужден был буквально выцарапывать каждое очко, возможно, потому что еще не набрал в турнирном сезоне свою оптимальную форму. Толя же отлично играл на сетке, а я все время опаздывал и старался сыграть на контратаках, откидывая назад. И я считаю, что мне сегодня еще и повезло — в концовке было два момента, в которых он должен был забивать и выигрывать!» — приводит слова Малькова пресс-служба НФБР.