В России будут новые чемпионы по бадминтону в миксте
В Раменском завершились полуфинальные игры личного чемпионата России по бадминтону.
В Раменском завершились полуфинальные игры личного чемпионата России по бадминтону.
По их итогам стало ясно, что ещё один титул точно обретет нового владельца — в смешанной парной категории действующие чемпионы Евгений Дрёмин/Евгения Димова уступили новому миксту, составленному из очень известных и титулованных спортсменов Ивана Созонова и Евгении Косецкой — 12:21, 15:21.
Лишить Владимира Малькова титула чемпиона в мужской одиночке имел возможность Анатолий Ярцев — в третье партии он практически добился успеха, но Мальков пока сумел удержать свою бадминтонную «корону» — 8:21, 21:17, 22:20.
«Толик играл сегодня просто отлично — настолько быстро и ровно вел игру — я этого просто не ожидал! В первом гейме он задал такую скорость, к которой я просто был не готов. Во втором мне удалось
Кроме Малькова, защиту титулов продолжают Евгения Косецкая в женской одиночке и Константин Абрамов/Александр Зинченко.