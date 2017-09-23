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23 сентября 2017, 10:49 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Бадминтонисты Иванов/Созонов проиграли в полуфинале этапа Мировой Суперсерии в Токио

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда соревнований в парном разряде на этапе Мировой Суперсерии в Токио.

Российские бадминтонисты Владимир <span class=error>Иванов</span> и Иван <span class=error>Созонов</span> не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда соревнований в парном разряде на этапе Мировой <span class=error>Суперсерии</span> в Токио. Увеличить
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В субботу российский дуэт в трех сетах уступил японской паре Такуто Иноуэ/Юки Канэко — 21:12, 18:21, 19:21. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

Призовой фонд этапа в Токио составляет 325 тысяч долларов.
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