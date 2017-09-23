Бадминтонисты Иванов/Созонов проиграли в полуфинале этапа Мировой Суперсерии в Токио
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли преодолеть барьер полуфинального раунда соревнований в парном разряде на этапе Мировой Суперсерии в Токио.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу российский дуэт в трех сетах уступил японской паре Такуто Иноуэ/Юки Канэко — 21:12, 18:21, 19:21. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
Призовой фонд этапа в Токио составляет 325 тысяч долларов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter