Бадминтонисты РФ Иванов/Созонов вышли в полуфинал на этапе Мировой Суперсерии в Токио
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов пробились в полуфинал соревнований в парном разряде на этапе Мировой Суперсерии в Токио.
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В четвертьфинальном матче российский дуэт в трех партиях сломил сопротивление японской пары Такеси Камура/Кейго Сонода — 24:26, 22:20, 21:19. Игра продолжалась 1 час 6 минут.
В полуфинале Иванов и Созонов встретятся с еще одним японским дуэтом Такуто Иноуэ/Юки Канэко.
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