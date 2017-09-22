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22 сентября 2017, 10:32 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Бадминтонисты РФ Иванов/Созонов вышли в полуфинал на этапе Мировой Суперсерии в Токио

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов пробились в полуфинал соревнований в парном разряде на этапе Мировой Суперсерии в Токио.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские бадминтонисты Владимир <span class=error>Иванов</span> и Иван <span class=error>Созонов</span> пробились в полуфинал соревнований в парном разряде на этапе Мировой <span class=error>Суперсерии</span> в Токио. Увеличить
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В четвертьфинальном матче российский дуэт в трех партиях сломил сопротивление японской пары Такеси Камура/Кейго Сонода — 24:26, 22:20, 21:19. Игра продолжалась 1 час 6 минут.

В полуфинале Иванов и Созонов встретятся с еще одним японским дуэтом Такуто Иноуэ/Юки Канэко.
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