Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли в ¼ финала этапа Мировой Суперсерии в Японии
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в четвертьфинал этапа Мировой Суперсерии, который проходит в Токио, в соревнованиях пар.
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Россияне в четверг в матче второго круга одержали победу над китайцами Лю Чэном и Чжан Нанем — 2−1 (21:18, 15:21, 24:22).
Соперники российского дуэта по ¼ финала определятся позднее в матче Такэси Камура/Кэйго Сонода (Япония) — Хим Вах Лим/Ю Ён Сон (Малайзия/Южная Корея).
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