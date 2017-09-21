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21 сентября 2017, 10:26 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли в ¼ финала этапа Мировой Суперсерии в Японии

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в четвертьфинал этапа Мировой Суперсерии, который проходит в Токио, в соревнованиях пар.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские бадминтонисты Владимир <span class=error>Иванов</span> и Иван <span class=error>Созонов</span> вышли в четвертьфинал этапа Мировой <span class=error>Суперсерии</span> который проходит в Токио в соревнованиях пар. Увеличить
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Россияне в четверг в матче второго круга одержали победу над китайцами Лю Чэном и Чжан Нанем — 2−1 (21:18, 15:21, 24:22).

Соперники российского дуэта по ¼ финала определятся позднее в матче Такэси Камура/Кэйго Сонода (Япония) — Хим Вах Лим/Ю Ён Сон (Малайзия/Южная Корея).
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