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20 сентября 2017, 14:48 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли во второй круг этапа Мировой Суперсерии в Японии

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов пробились во второй круг этапа Мировой Суперсерии по бадминтону, который проходит в Токио, в соревновании пар.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россияне Владимир <span class=error>Иванов</span> и Иван <span class=error>Созонов</span> пробились во второй круг этапа Мировой <span class=error>Суперсерии</span> по бадминтону который проходит в Токио в соревновании пар. Увеличить
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Иванов и Созонов в первом раунде взяли верх над гонконгским дуэтом Ло Чук Хим/Ли Чунь Хэй Реджинальд — 2−1 (21:23, 21:13, 21:13).

Российская пара в четверг во втором круге сыграет с китайцами Лю Чэном и Чжан Нанем.
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