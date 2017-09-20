Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли во второй круг этапа Мировой Суперсерии в Японии
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов пробились во второй круг этапа Мировой Суперсерии по бадминтону, который проходит в Токио, в соревновании пар.
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Иванов и Созонов в первом раунде взяли верх над гонконгским дуэтом Ло Чук Хим/Ли Чунь Хэй Реджинальд — 2−1 (21:23, 21:13, 21:13).
Российская пара в четверг во втором круге сыграет с китайцами Лю Чэном и Чжан Нанем.
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