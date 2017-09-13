Бадминтонисты РФ Иванов и Созонов проиграли на этапе мировой Суперсерии в Южной Корее

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В матче первого круга мужского парного разряда Иванов и Созонов проиграли дуэту из Тайваня Лу Чхин Яо/Ян Пхо Хань со счетом 1−2 (21:11, 22:24, 14:21).

На турнире в Южной Корее осталась одна представительница России — Евгения Косецкая, которая в первом раунде женского одиночного разряда в среду встретится с японкой Акане Ямагути.