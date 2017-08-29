Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/badminton/30826758/
29 августа 2017, 8:59 | Летние: Бадминтон | ТАСС

Российские бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали бронзу Универсиады в миксте

ТАСС, 29 августа. Россияне Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали бронзу в соревнованиях смешанных пар по бадминтону на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

<em>ТАСС 29 августа.</em> Россияне Родион <span class=error>Алимов</span> и Алина Давлетова завоевали бронзу в соревнованиях смешанных пар по бадминтону на Универсиаде которая проходит в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В полуфинале российские спортсмены уступили представителям Тайваня Ван Чи-Линь и Ли Чиа-Синь.

Всего в активе сборной России теперь 81 медаль (19 золотых, 26 серебряных, 36 бронзовых), она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (33−23−33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−20−29), третью — сборная Тайваня (19−30−29).

Универсиада завершится 30 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бадминтона

Еще 1 новость  Все новости

Шарапова победила вторую "ракетку" мира Халеп на старте US Open

Путин поздравил российских спортсменов с золотом на Универсиаде в Тайбэе

Зарипов заявил, что получил разрешение выступать в НХЛ

Почему Юлия Липницкая завершила карьеру