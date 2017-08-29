Российские бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали бронзу Универсиады в миксте
ТАСС, 29 августа. Россияне Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали бронзу в соревнованиях смешанных пар по бадминтону на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.
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В полуфинале российские спортсмены уступили представителям Тайваня Ван
Всего в активе сборной России теперь 81 медаль (19 золотых, 26 серебряных, 36 бронзовых), она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (33−23−33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28−20−29), третью — сборная Тайваня (19−30−29).
Универсиада завершится 30 августа.
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