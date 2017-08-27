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27 августа 2017, 23:41 | Летние: Бадминтон | ТАСС

Индонезийцы Ахмад и Натсир стали чемпионами мира по бадминтону в миксте

ТАСС, 27 августа. Индонезийцы Тонтови Ахмад и Лилияна Натсир стали чемпионами мира по бадминтону в миксте в заключительный день соревнований в Глазго.

В мужском одиночном разряде победил датчанин Виктор Аксельсен. Увеличить
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В финале они победили китайский дуэт Чжэн Сывэй/Чэнь Цинчэнь со счетом 15:21, 21:16, 21:15.

В мужском одиночном разряде победил датчанин Виктор Аксельсен, одолевший в решающем поединке китайца Линь Даня — 22:20, 21:16. В женской одиночном разряде первенствовала японка Нозоми Окухара, которая обыграла индонезийку Сундху Пурсала — 21:19, 20:22, 22:20. В парной мужской категории первое место заняли китайцы Лю Чэнь и Чжан Нань, победившие индонезийский дуэт Мохаммад Ашан/Райан Сапутро — 21:10, 21:17. В парной женской категории победу одержали китаянки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань, переигравшие японский дуэт Юки Фукусима/Саяка Хирота — 21:18, 17:21, 21:15.

Российские бадминтонисты не сумели завоевать медалей на турнире. Чемпионат мира проходил с 21 по 27 августа.
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Новости Бадминтона

Российские бадминтонисты не смогли завоевать медалей на чемпионате мира

Российские бадминтонисты не смогли завоевать медалей на чемпионате мира

ТАСС, 24 августа. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли в матче 1/8 финала индонезийцам Маркусу Гидеону и Кевину Сукамильо на чемпионате мира по бадминтону, который проходит в шотландском Глазго. Встреча завершилась со счетом 21:19, 21:16 в пользу пары из Индонезии.
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