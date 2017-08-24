Российские бадминтонисты не смогли завоевать медалей на чемпионате мира

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В соревнованиях среди женских пар россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова также уступили в 1/8 финала. Россиянки проиграли китаянкам Цзя Ифань и Чэнь Цинчэнь со счетом 13:21, 17:21.

Ранее в одиночном разряде Сергей Сирант проиграл в первом раунде, а Владимир Малков выбыл после поражения во втором круге. В женском одиночном разряде Россию представляли Евгения Косецкая, которая проиграла в первом круге, и Наталья Перминова, прекратившая борьбу за медали также на стадии первого раунда. Евгений Демин и Евгения Димова уступили в матче стартового раунда в миксте.

Таким образом, все российские спортсмены прекратили борьбу за медали на чемпионате мира. Турнир завершится 27 августа.