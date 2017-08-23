Сборная Ботсваны по бадминтону не явилась на матч с Россией на Универсиаде
Мужская сборная России по бадминтону начала летнюю Универсиаду в Тайбэе с технической победы над сборной Ботсваны.
Поскольку встреча не состоялась, Ботсване было засчитано техническое поражение — 5:0.
«Мы подготовились к встрече, приехали в зал и стали ждать соперника, который медлил с явкой. Уже перед самым официально назначенным временем начала матча появился представитель соперников и сообщил, что Ботсвана отказывается от игры. Согласно правилам им засчитали поражение со счётом 5:0. Завтра будет ключевая встреча — со сборной США. Это, безусловно, сильная команда, костяк которой составляют игроки азиатского происхождения. Победитель этой встречи и продолжит борьбу в
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