Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/badminton/30766946/
23 августа 2017, 9:46 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Россиянин Мальков победил шотландца Кардера в матче чемпионата мира по бадминтону

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Россиянин Владимир Мальков победил шотландца Мэттью Кардера в матче чемпионата мира по бадминтону, который проходит в Глазго.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2−0 (21:19, 21:11) в пользу россиянина. Игра продолжалась 31 минуту.

В женской сетке турнира россиянка Евгения Косецкая уступила Нан И Чун из Гонконга — 1−2 (21:16, 9:21, 11:21).

Чемпионат мира в Глазго завершится 27 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бадминтона

Российские бадминтонисты выиграли три золота на турнире «RussianOpen 2017»

Во Владивостоке завершился российский этап мирового Гран-при «RussianOpen 2017». Россияне завоевали на турнире три золотых медали, показав в финалах стопроцентный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Все новости
22 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Андрей Малахов: с «Первого» в «Зенит»?