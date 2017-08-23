Россиянин Мальков победил шотландца Кардера в матче чемпионата мира по бадминтону

Во Владивостоке завершился российский этап мирового Гран-при «RussianOpen 2017». Россияне завоевали на турнире три золотых медали, показав в финалах стопроцентный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».