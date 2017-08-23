Россиянин Мальков победил шотландца Кардера в матче чемпионата мира по бадминтону
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Россиянин Владимир Мальков победил шотландца Мэттью Кардера в матче чемпионата мира по бадминтону, который проходит в Глазго.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2−0 (21:19, 21:11) в пользу россиянина. Игра продолжалась 31 минуту.
В женской сетке турнира россиянка Евгения Косецкая уступила Нан И Чун из Гонконга — 1−2 (21:16, 9:21, 11:21).
Чемпионат мира в Глазго завершится 27 августа.
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