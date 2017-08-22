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22 августа 2017, 2:11 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Российские бадминтонисты одержали три победы на старте командного ЧМ в Глазго

Россияне одержали три победы на старте командного чемпионата мира по бадминтону в Глазго.

Свои матчи выиграли Евгения Косецкая в женской одиночке и два мужских дуэта Александр Зинченко/Константин Абрамов и Евгений Дремин/Денис Грачев.

Поражения в своих встречах потерпели Сергей Сирант в мужской одиночке, Наталья Перминова в женской одиночке и Евгений Дремин/Евгения Димова в миксте.

«Думаю, что в первый день имели возможность лучше сыграть Дремин/Димова. Перминова старалась, но ей не хватало скорости, и жаловалась на боли в ноге. Сирант играл скованно, все время давал себя втягивать в медленную, разводящую игру. Когда играл быстро, все получалось, но это были искорки, а не огонь. Остальные сыграли в свою силу», — сказала главный тренер сборной России Клавдия Майорова, которую цитирует официальный сайт Национальной федерации бадминтона России.

Чемпионат мира завершится 27 августа.
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