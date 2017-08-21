Иванов и Созонов стартуют на чемпионате мира по бадминтону в Великобритании

На чемпионате мира пройдут соревнования в пяти видах — одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, а также среди смешанных пар. Иванов и Созонов имеют на турнире 10-й «посев». Среди «сеяных» в женском парном турнире — россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова (16).

Иванов и Созонов в нынешнем сезоне на крупных турнирах пока не побеждали, хотя в прошлом сезоне выиграли Гран-при России во Владивостоке и вышли в четвертьфинал Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Турнир в Глазго пройдет по олимпийской системе, начиная с 1/32 финала. Иванов и Созонов благодаря высокому «посеву» освобождены от матча первого раунда и стартовый поединок проведут в 1/16 финала. По словам главного тренера сборной России Клавдии Майоровой, Иванову и Созонову на пути к четвертьфиналу придется, скорее всего, встретиться с сильнейшей индонезийской парой, очень сложным соперником, который играет «мягко и нестандартно».

На чемпионате мира в Глазго не выступят олимпийские чемпионы из Китая Фу Хайфэн и Чжан Нань. Лидерами мирового рейтинга являются их соотечественники Ли Цзюньхуэй и Лю Юйчэнь. В мужском парном турнире также выступят россияне Константин Абрамов и Александр Зинченко, а также Евгений Дремин и Денис Грачев.

В одиночном турнире в составе сборной России выступят Владимир Малков и Сергей Сирант, в женском — Наталья Перминова и Евгения Косецкая. В миксте заявлены Дремин и Евгения Димова.

Чэнь Лун и Марин защищают титулы

На чемпионате мира выступят олимпийские чемпионы Рио-де- Жанейро в одиночном разряде и победители двух предыдущих чемпионатов мира — китаец Чэнь Лун и испанка Каролина Марин. Пропустят турнир победители Игр 2016 года в женском парном разряде японки Мисаки Мацумото и Аяка Такахаси, а также в миксте — Тонтови Ахмад и Лилияна Натсир из Индонезии.

Соревнования пройдут в течение недели, финалы запланированы на 27 августа. Чемпионат состоится на «Эмирейтс-Арене» в Глазго — крупнейшем городе Шотландии.

Первый чемпионат мира по бадминтону состоялся в 1977 году в шведском Мальме. Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали, а чаще других на мировых первенствах побеждали представители Китая — 61 золотая медаль. 21 титул завоевали спортсмены из Индонезии.

В прошлом олимпийском сезоне чемпионат мира не проводился, а в 2015-м в столице Индонезии Джакарте в личных турнирах победили Чэнь Лун и Марин, в парных — Мохаммад Ассан и Хендра Сетиаван из Индонезии, а также китаянки Тянь Цин и Чжао Юньлэй. Тогда как в миксте не оказалось равных еще одной паре из Китая — Чжан Нань/Чжао Юньлэй.