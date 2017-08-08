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8 августа 2017, 15:40 | Летние: Бадминтон | Чемпионат.com

Бадминтонисту из Новой Зеландии предлагали сдать матч на крупном турнире

Бадминтонист из Новой Зеландии, участвующий в турнире North Shore Events Center, связался с официальными лицами турнира, рассказав, что ему предложили сдать матч.

Об этом сообщил исполнительный директор федерации бадминтона Новой Зеландии Джо Хичкок.

«Игрок немедленно сообщил о получении предложения, потому что мы боремся с договорными матчами и постоянно рассказываем спортсменам, как нужно вести себя в таких ситуациях.

Подобные инциденты очень редки, но я думаю, что это проблема, которую должны решать все виды спорта. В наши дни договорные матчи стали несчастной реальностью спорта, — сказал Хичкок.
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