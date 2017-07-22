Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли в финал этапа Гран-при во Владивостоке в парах

В полуфинальном матче российский дуэт в трех партиях победил индийскую пару Арьюн Мадатил Рамачандран/Рамчандран Шлок — 11:3, 11:2, 11:4. В финале Иванов/Созонов встретятся с дуэтом Ка Мин Чуи/Лоу Джуан Шен (Малайзия), который оказался сильнее россиян Константина Абрамова и Александра Зинченко — 11:6, 11:9, 9:11, 11:6.

В мужском финале у одиночников сразятся два российских бадминтониста — Сергей Сирант, одолевший японца Риотаро Маруо — 11:7, 11:9, 12:10, и Владимир Мальков, взявший верх над индийцем Рахулом Ядавом Читтабойной — 5:11, 12:10, 7:11, 11:6, 11:8.

В женском одиночном разряде в полуфинале россиянка Евгения Косецкая нанесла поражение японке Нацуки Нидаире — 5:11, 11:8, 12:10, 11:6. В другом полуфинале россиянка Наталья Перминова уступила Сонии Чеа из Малайзии — 10:12, 14:12, 2:11, 3:11.

В парном разряде у женщин оба российских дуэта не смогли пройти в финал, проиграв японкам. Анастасия Шарапова/Юлия Васильева потерпели поражение от Юхо Имаи/Минами Кавасимы — 5:11, 9:11, 9:11, а Екатерина Болотова/Алина Давлетова уступили Акане Араки/Аои Мацуде — 10:12, 7:11, 3:11.

В финале в миксте Россия также не будет представлена: Иванов/Болотова пропустили в финал малайзийцев Чан Пенг Сон/Чеа Йи Си — 15:14, 9:11, 9:11, 9:11, в то время как Андрей Параходин/Наталья Рогова не справились с японцами Кеиичиро Мацуи/Акане Араки — 11:9, 3:11, 9:11, 5:11.