Сергей Шахрай переизбран в совет Мировой федерации бадминтона
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Сергей Шахрай переизбран в высший руководящий орган Мировой федерации бадминтона (BWF) — совет BWF. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Выборы нового состава совета состоялись на годовом общем собрании BWF в Австралии. Помимо главы НФБР в него вошли еще 17 человек.
Полномочия Шахрая, который переизбирается в совет организации в третий раз, истекают в 2021 году.
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