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20 мая 2017, 10:33 | Летние: Бадминтон | ТАСС

Сергей Шахрай переизбран в совет Мировой федерации бадминтона

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Сергей Шахрай переизбран в высший руководящий орган Мировой федерации бадминтона (BWF) — совет BWF. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы нового состава совета состоялись на годовом общем собрании Мировой федерации бадминтона в Австралии. Увеличить
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Выборы нового состава совета состоялись на годовом общем собрании BWF в Австралии. Помимо главы НФБР в него вошли еще 17 человек.

Полномочия Шахрая, который переизбирается в совет организации в третий раз, истекают в 2021 году.
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