Сергей Шахрай переизбран в совет Мировой федерации бадминтона

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Выборы нового состава совета состоялись на годовом общем собрании BWF в Австралии. Помимо главы НФБР в него вошли еще 17 человек.

Полномочия Шахрая, который переизбирается в совет организации в третий раз, истекают в 2021 году.