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29 апреля 2017, 0:16 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Россияне Иванов/Созонов не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ по бадминтону в парах

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на чемпионате Европы по бадминтону в Кольдинге (Дания).

Россияне Владимир <span class=error>Иванов</span> и Иван <span class=error>Созонов</span> не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на чемпионате Европы по бадминтону в <span class=error>Кольдинге</span> (Дания). Увеличить
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Россияне в пятницу в матче ¼ финала уступили хозяевам турнира Матиасу Кристиансену и Давиду Догаарду — 15:21, 21:19, 15:21.

Иванов и Созонов были последними представителями России на турнире в мужском парном разряде. Ранее борьбу завершили Евгений Дремин/Денис Грачев и Константин Абрамов/Александр Зинченко. В полуфиналах сыграют четыре дуэта, представляющих Данию.
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