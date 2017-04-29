Россияне Иванов/Созонов не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ по бадминтону в парах
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на чемпионате Европы по бадминтону в Кольдинге (Дания).
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Россияне в пятницу в матче ¼ финала уступили хозяевам турнира Матиасу Кристиансену и Давиду Догаарду — 15:21, 21:19, 15:21.
Иванов и Созонов были последними представителями России на турнире в мужском парном разряде. Ранее борьбу завершили Евгений Дремин/Денис Грачев и Константин Абрамов/Александр Зинченко. В полуфиналах сыграют четыре дуэта, представляющих Данию.
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