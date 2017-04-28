Россиянки Червякова и Морозова вышли в полуфинал ЧЕ по бадминтону в парном разряде
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова вышли в полуфинал парного разряда на чемпионате Европы по бадминтону в Кольдинге (Дания).
Российская пара, получившая четвертый номер посева, в пятницу в матче ¼ финала со счетом 19:21, 21:16, 21:14 нанесла поражение голландскому дуэту Ээфье Мускенс/Селена Пик (5-й номер посева).
За выход в финал Червякова и Морозова поспорят с датчанками Кристинной Педерсен и Камиллой Риттер Юль (1).
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