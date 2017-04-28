Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/badminton/29591720/
28 апреля 2017, 22:25 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Дремин и Димова поиграли в четвертьфинале микста на ЧЕ по бадминтону

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Российский микст-дуэт Евгений Дремин/Евгения Димова не смог выйти в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону в датском Кольдинге.

Россияне, посеянные под 6-м номером, в четвертьфинале проиграли посеянной под 1-м номером датской паре Йоахим Фишер Нильсен/Кристинна Педерсен — 12:21, 12:21.

Чемпионат Европы в Кольдинге продлится до 30 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бадминтона

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием