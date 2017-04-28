Дремин и Димова поиграли в четвертьфинале микста на ЧЕ по бадминтону
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Российский микст-дуэт Евгений Дремин/Евгения Димова не смог выйти в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону в датском Кольдинге.
Россияне, посеянные под 6-м номером, в четвертьфинале проиграли посеянной под 1-м номером датской паре Йоахим Фишер Нильсен/Кристинна Педерсен — 12:21, 12:21.
Чемпионат Европы в Кольдинге продлится до 30 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter