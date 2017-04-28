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28 апреля 2017, 22:26 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Евгения Косецкая не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Россиянка Евгения Косецкая не смогла пробиться в ½ финала чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Кольдинге (Дания).

Косецкая в пятницу в четвертьфинале уступила пятому номеру посева датчанке Метте Поульсен — 13:21, 18:21.

Косецкая была последней представительницей России на ЧЕ в женском одиночном разряде. Ранее борьбу завершила Наталья Перминова, уступившая во втором круге немке Фабьенн Депре.

Чемпионат Европы в Кольдинге продлится до 30 апреля.
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