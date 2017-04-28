Россияне Иванов/Созонов вышли в четвертьфинал на ЧЕ по бадминтону в парном разряде

В матче второго круга Иванов и Созонов обыграли хорватов Звонимира Дуркиняка и Звонимира Хёльблинга — 2−1 (15:21, 21:14, 21:18). Не сумела выйти в следующий круг турнира еще одна российская пара Евгений Дремин и Денис Грачев. В матче второго раунда они уступили датчанам Киму Аструпу и Андерсу Скаарупу Расмуссену — 1−2 (21:16, 12:21, 12:21).

У женщин в четвертьфинал пробилась российская пара Анастасия Червякова/Ольга Морозова, обыгравшие чешек Терезу Швабикову и Катерину Томалову — 2−0 (21:9, 21:9).

В турнире одиночниц в четвертьфинал пробилась Евгения Косецкая, обыгравшая Линду Зечири из Болгарии — 2−1 (21:15, 15:21, 21:18). В мужском турнире Владимир Мальков оступился в матче третьего раунда, проиграв первой ракетке чемпионата датчанину Виктору Аксельсену — 2−0 (21:9, 21:9).

В миксте в четвертьфинал вышла российская пара Дремин/Евгения Димова, одолевшие немцев Марка Ламсфусса и Изабель Хертрих — 2−1 (19:21, 21:12, 21:17). Покидает на этой стадии турнир другой российский дуэт — Виталий Дуркин и Нина Вислова. Они уступили французам Ронану Лабару и Одри Фонтен — 0−2 (13:21, 13:21).

Чемпионат Европы в Кольдинге продлится до 30 апреля.