Россияне Иванов/Созонов вышли во второй круг на ЧЕ по бадминтону в парном разряде

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В первом круге Иванов и Созонов обыграли итальянцев Лукаса Оселе и Кевина Стробла — 21:8, 21:6.

Также во второй круг в парном разряде у мужчин пробились Евгений Дремин/Денис Грачев, одержавшие верх над украинской парой Геннадий Натаров/Артем Почтарев — 21:12, 21:14, у женщин — Анастасия Червякова/Ольга Морозова, обыгравшие немок Йоханну Голишевски и Лару Кеплайн — 21:16, 21:19. Дуэты Константин Абрамов/Александр Зинченко и Екатерина Болотова/Алина Давлетова в своих матчах первого круга победить не смогли.

В турнирах одиночников в третий круг чемпионата Европы вышли россияне Владимир Мальков, одолевший чеха Милана Лудика со счетом 21:19, 21:10, и Евгения Косецкая, оказавшаяся сильнее венгерки Агнеш Короши — 21:10, 21:7. Проиграли свои матчи Наталья Перминова, которую не пустила дальше немка Фабьенн Депре — 21:13, 21:14, и Сергей Сирант, уступивший французу Брису Леверде (18:21, 21:16, 18:21).

Чемпионат Европы в Кольдинге продлится до 30 апреля.