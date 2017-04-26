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26 апреля 2017, 15:53 | Летние: Бадминтон | Чемпионат.com

Мальков вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге

В Колдинге (Дания) продолжается чемпионат Европы по бадминтону.

В <span class=error>Колдинге</span> (Дания) продолжается чемпионат Европы по бадминтону. Увеличить
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Россиянин Владимир Мальков вышел в 1/8 финала в одиночном разряде, победив представителя Чехии Милана Людика — 2:0 (21:19, 21:10). За выход в четвертьфинал соревнований Мальков может поспорить с лидером посева датчанином Виктором Аксельсеном, который играет позже.

В парном разряде россияне Константин Абрамов и Александр Зинченко в 1/16 финала уступили немецкой паре Йонс Янсен / Йош Цурвон — 1:2 (21:15, 15:21, 19:21).

Турнир завершится 30 апреля.
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Дремин/Димова и Дуркин/Вислова вышли в 1/8 финала в миксте на ЧЕ по бадминтону

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Российские дуэты Евгений Дремин/Евгения Димова и Виталий Дуркин/Нина Вислова пробились в 1/8 финала в миксте на чемпионате Европы по бадминтону, который стартовал во вторник в датском Колдинге.
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