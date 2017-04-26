Мальков вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по бадминтону в Колдинге
В Колдинге (Дания) продолжается чемпионат Европы по бадминтону.
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Россиянин Владимир Мальков вышел в 1/8 финала в одиночном разряде, победив представителя Чехии Милана Людика — 2:0 (21:19, 21:10). За выход в четвертьфинал соревнований Мальков может поспорить с лидером посева датчанином Виктором Аксельсеном, который играет позже.
В парном разряде россияне Константин Абрамов и Александр Зинченко в 1/16 финала уступили немецкой паре Йонс Янсен / Йош Цурвон — 1:2 (21:15, 15:21, 19:21).
Турнир завершится 30 апреля.
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