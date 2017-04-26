Дремин/Димова и Дуркин/Вислова вышли в 1/8 финала в миксте на ЧЕ по бадминтону

Дремин/Димова d 1/16 финала переиграли бельгийцев Элиаса Браке и Лизе Жаке со счетом 21:14, 21:14. Дуркин/Вислова нанесли поражение киприоту Кириакосу Писсису и гречанке Иоанне Карапетриду — 21:5, 21:6.

Россиянин Сергей Сирант в 1/32 финала в мужском одиночном разряде победил Эмре Лале из Турции со счетом 21:9, 21:14. Еще один представитель России Владимир Мальков начнет выступление на турнире с 1/16 финала.

Чемпионат Европы в Колдинге продлится до 30 апреля.