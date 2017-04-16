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16 апреля 2017, 15:25 | Летние: Бадминтон | Чемпионат.com

Алимов и Давлетова выиграли юниорский чемпионат Европы по бадминтону в миксте

Россияне Родион Алимов и Алина Давлетова одержали победу над шотландцами Александром Данном и Элеанор О’Доннелл со счётом 21:16, 21:14 в финале юниорского первенства Европы по бадминтону, которое прошло в Мюлузе (Франция).

В одиночном разряде золото завоевали француз Тома Попов и датчанка Джули Якобсен, в парной категории — шведки Эмма Карлссон / Йоганна Магнуссон.

Бадминтон. Чемпионат Европы U20. Мюлуза, Франция
Микст

Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия) — Александр Данн/Элеанор О’Доннелл (Шотландия) — 21:16, 21:14.
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