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11 апреля 2017, 15:12 | Летние: Бадминтон | Р-Спорт

Сборная России до 19 лет уступила в финале командного первенства Европы по бадминтону

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Сборная России проиграла французам в финале командного первенства Европы (спортсмены не старше 19 лет) по бадминтону.

Матчевая встреча, прошедшая во вторник во французском Мюлузе, завершилась при счете 3−0 в пользу сборной Франции. Матчи с участием мужской и женской пар не проводились.

Сборная России была представлена на турнире во Франции следующими спортсменами: Родион Алимов, Павел Коцаренко, Георгий Карпов, Никита Лемешко, Михаил Лавриков, Дмитрий Клименко, Анастасия Семенова, Алина Давлетова, Анастасия Пустинская, Анастасия Шаповалова, Дарья Радченко, Валерия Макковеева.
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