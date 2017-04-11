Сборная России до 19 лет уступила в финале командного первенства Европы по бадминтону
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Сборная России проиграла французам в финале командного первенства Европы (спортсмены не старше 19 лет) по бадминтону.
Матчевая встреча, прошедшая во вторник во французском Мюлузе, завершилась при счете 3−0 в пользу сборной Франции. Матчи с участием мужской и женской пар не проводились.
Сборная России была представлена на турнире во Франции следующими спортсменами: Родион Алимов, Павел Коцаренко, Георгий Карпов, Никита Лемешко, Михаил Лавриков, Дмитрий Клименко, Анастасия Семенова, Алина Давлетова, Анастасия Пустинская, Анастасия Шаповалова, Дарья Радченко, Валерия Макковеева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter