Сборная России до 19 лет уступила в финале командного первенства Европы по бадминтону

Матчевая встреча, прошедшая во вторник во французском Мюлузе, завершилась при счете 3−0 в пользу сборной Франции. Матчи с участием мужской и женской пар не проводились.

Сборная России была представлена на турнире во Франции следующими спортсменами: Родион Алимов, Павел Коцаренко, Георгий Карпов, Никита Лемешко, Михаил Лавриков, Дмитрий Клименко, Анастасия Семенова, Алина Давлетова, Анастасия Пустинская, Анастасия Шаповалова, Дарья Радченко, Валерия Макковеева.