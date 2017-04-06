Вероника Тарусова — новая звездочка белорусского бадминтона
Последний раз всерьез о белорусском бадминтоне говорили восемь лет назад, когда о решении сменить гражданство объявила участница Олимпиады 2008 года Ольга Конон.
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Видимо, что-то случилось...
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С тех пор, конечно, на местных кортах многое случалось,
— Мне Азия давно нравится.
К слову, китайцы, в последние годы все активнее переезжающие в Беларусь на учебу и работу, маршрут к «Минск-Арене» нашли быстро и на здешних кортах стали почти завсегдатаями. В основном, конечно, любители, но уровень некоторых, по убеждению тренера Тарусовой Анатолия Хмарука, позволил бы при желании претендовать даже на место в белорусской сборной. Неудивительно, что Вероника с радостью принимает любой вызов с «азиатской» части кортов или предложение поддержать компанию. И утверждает: подобного международного опыта белорусским игрокам очень не хватает.
— Самое интересное, что
За последние пару лет Вероника Тарусова возвращалась с медалями со всех турниров, в которых принимала участие. Последним в этом ряду стал Открытый чемпионат Израиля, где вместе с местной спортсменкой Хели Нейман лишь в финале уступила украинкам Анастасии Прокопович и Полине Ткач. Впрочем, европейский уровень в бадминтоне — показатель условный. Настоящие испытания начнутся с выходом на мировой уровень.
— Считается, что обыграть азиатских спортсменов в бадминтон или настольный теннис —
Уехать туда жить пока, конечно, не планирую, но очень бы хотела поехать туда месяца на три. Окунуться в местную бадминтонную атмосферу, потренироваться, а заодно людей изучить: культуру, характеры, жизнь…
Карьера Ольги Конон сложилась несколько иначе, чем девушка мечтала, покидая Беларусь. После Польши, куда спортсменка перебралась в 2009-м, была Германия, в составе сборной которой бывшая белорусская бадминтонистка выиграла золото командного чемпионата Европы. К слову, к прорыву на Олимпиаде в Пекине белоруска несколько лет также готовилась в Германии. Те успехи, впрочем, оказались кульминацией ее спортивного пути. До пьедестала чемпионата Европы добралась и еще раньше отправившаяся в Польшу и до сих пор выступающая под флагом этой страны Надежда Костючик (ныне Зейба). Не первый год тренирующий основной резерв — поколение U-17 — Анатолий Хмарук констатирует: переезд в другую страну для подготовки в нынешних реалиях выглядит единственно возможным путем на мировые пьедесталы. Не исключено, что рано или поздно по нему придется проследовать и Тарусовой. Даже в Германии конкуренция на порядок выше, не говоря уже о Китае.
— Само по себе развитие бадминтона в Беларуси началось стихийно. После того как построили «Минск-Арену», поднялся вопрос окупаемости. В велодроме разместили корты для бадминтона, куда постепенно начали заглядывать посетители.
Впрочем, у самой Вероники, успевшей изучить китайский подход к бадминтону, несколько иной взгляд на причины успешности азиатских спортсменов. И кроется он в их характере.
— Да, в Китае очень много школ, в которых занимается много людей. Но важно и то, как они это делают. Азиаты очень трудолюбивы, взявшись
komashko@sb.by.
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