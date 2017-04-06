С тех пор, конечно, на местных кортах многое случалось, кто-то побеждал, куда-то пробивался. Но все эти события были далеки от мировых и даже европейских пьедесталов. Теперь, надеются бадминтонисты, все должно стать иначе. За последние несколько лет ракетки и воланы в руки взяли сотни белорусов, на кортах в центре велодрома Минск-Арены места расписаны на месяцы вперед, а будущее связывают с Вероникой Тарусовой. В свои 14 лет эта девушка возвращается с наградами со всех турниров, значится среди лидеров национального рейтинга и… мечтает уехать в Китай. Тут же замечая: Лучше, чем там, бадминтону нигде не научишься.

— Мне Азия давно нравится. Как-то подружки начали слушать китайскую музыку, и я заинтересовалась. Причем так, что увлеклась с головой. Решила узнать об этой части света больше и узнаю до сих пор. Культуру, историю, музыку… Под влиянием тяги ко всему азиатскому увлеклась и бадминтоном. Тем более что папа раньше хорошо играл в настольный теннис и поддержал мои идею. Сначала мы просто приходили в «Минск-Арену» поиграть всей семьей по выходным. Я увидела, что могут творить с ракетками профессионалы, и мне тоже захотелось попробовать.



К слову, китайцы, в последние годы все активнее переезжающие в Беларусь на учебу и работу, маршрут к «Минск-Арене» нашли быстро и на здешних кортах стали почти завсегдатаями. В основном, конечно, любители, но уровень некоторых, по убеждению тренера Тарусовой Анатолия Хмарука, позволил бы при желании претендовать даже на место в белорусской сборной. Неудивительно, что Вероника с радостью принимает любой вызов с «азиатской» части кортов или предложение поддержать компанию. И утверждает: подобного международного опыта белорусским игрокам очень не хватает.



— Самое интересное, что по-китайски я не знаю ни слова. Знакомимся улыбками. Я со всеми здороваюсь, они со мной… Они английский знают, я когда-то начинала учить корейский.



За последние пару лет Вероника Тарусова возвращалась с медалями со всех турниров, в которых принимала участие. Последним в этом ряду стал Открытый чемпионат Израиля, где вместе с местной спортсменкой Хели Нейман лишь в финале уступила украинкам Анастасии Прокопович и Полине Ткач. Впрочем, европейский уровень в бадминтоне — показатель условный. Настоящие испытания начнутся с выходом на мировой уровень.



— Считается, что обыграть азиатских спортсменов в бадминтон или настольный теннис — что-то из разряда невозможного. Ребята, с которыми мы здесь играем, рассказывают, что в бадминтон в Китае умеет играть, наверное, каждый второй, а у нас конкуренция такова, что всерьез проиграть мне удается разве что с бадминтонистками сборной: Лизой Каминской, Юлей Бицуковой… Чтобы не останавливаться в развитии, я играю в основном с соперницами, которые старше меня на 2 — 3 года, и давно решила, что буду заниматься бадминтоном профессионально. Очень хочу попасть в сборную и съездить на соревнования в Китай.



Уехать туда жить пока, конечно, не планирую, но очень бы хотела поехать туда месяца на три. Окунуться в местную бадминтонную атмосферу, потренироваться, а заодно людей изучить: культуру, характеры, жизнь…



Карьера Ольги Конон сложилась несколько иначе, чем девушка мечтала, покидая Беларусь. После Польши, куда спортсменка перебралась в 2009-м, была Германия, в составе сборной которой бывшая белорусская бадминтонистка выиграла золото командного чемпионата Европы. К слову, к прорыву на Олимпиаде в Пекине белоруска несколько лет также готовилась в Германии. Те успехи, впрочем, оказались кульминацией ее спортивного пути. До пьедестала чемпионата Европы добралась и еще раньше отправившаяся в Польшу и до сих пор выступающая под флагом этой страны Надежда Костючик (ныне Зейба). Не первый год тренирующий основной резерв — поколение U-17 — Анатолий Хмарук констатирует: переезд в другую страну для подготовки в нынешних реалиях выглядит единственно возможным путем на мировые пьедесталы. Не исключено, что рано или поздно по нему придется проследовать и Тарусовой. Даже в Германии конкуренция на порядок выше, не говоря уже о Китае.



— Само по себе развитие бадминтона в Беларуси началось стихийно. После того как построили «Минск-Арену», поднялся вопрос окупаемости. В велодроме разместили корты для бадминтона, куда постепенно начали заглядывать посетители. Какая-то информация то и дело мелькала в интернете… Сегодня свободное время здесь выкуплено на пару месяцев вперед. В Германии в свое время создали свой собственный центр бадминтона, куда собирали перспективную молодежь и лучших тренеров. Это позволило наладить тренировочный процесс и создать конкуренцию. Результатом стало появление целой плеяды сильных спортсменов. Поэтому и Тарусовой, и другим перспективным девушкам рано или поздно придется задуматься о поиске серьезных соперниц для тренировок.



Впрочем, у самой Вероники, успевшей изучить китайский подход к бадминтону, несколько иной взгляд на причины успешности азиатских спортсменов. И кроется он в их характере.



— Да, в Китае очень много школ, в которых занимается много людей. Но важно и то, как они это делают. Азиаты очень трудолюбивы, взявшись что-либо делать, они не бросят, пока не добьются желаемого. Кстати, я своим стремлением во что бы то ни стало добиться результатов в бадминтоне заразила и подруг. К нам сюда уже половина моей прежней группы по фигурному катанию перебралась. Я убеждала, показывала, тренировала. Сегодня подруг приводят уже они. Так, глядишь, и китайцев догоним…



komashko@sb.by.