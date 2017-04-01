Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/badminton/29280498/
1 апреля 2017, 18:30 | Летние: Бадминтон | Чемпионат.com

Чемпионат Европы по бадминтону в 2018 году пройдёт в Казани

Сегодня, 1 апреля, в Праге Национальная федерация бадминтона России (НФБР) и Европейская конфедерация бадминтона подписали соглашение, согласно которому чемпионат Европы среди мужских и женских команд в 2018 году состоится в Казани.

В то же время там же будет проходить первенство Европы среди бадминтонистов до 15 лет, говорится в пресс-релизе НФБР.

«Мы благодарим Европейскую конфедерацию за оказанное нам доверие. Наша главная задача теперь — оправдать его и провести турнир как минимум не хуже, чем предыдущий. Мы будем использовать прекрасные спортивные объекты Казани — и Центр гимнастики, и Центр бадминтона, привлечём специалистов, которые действительно имеют огромный опыт такой работы. Сейчас мы будем готовиться к приёму первой инспекционной комиссии, которая оценит уже сделанные наработки и даст свои рекомендации», — отметил председатель совета НФБР Андрей Антропов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бадминтона

Еще 4 новости  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!