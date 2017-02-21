Антропов переизбран на пост председателя совета Национальной федерации бадминтона России

Соответствующее решение было принято по итогам конференции НФБР, которая состоялась в Москве. На ней также была утверждена и принята новая редакция устава организации.

Конференция приняла решение о выдвижении президента НФБР Сергея Шахрая на очередной третий срок в высший руководящий орган Мировой федерации бадминтона (BWF) — совет BWF. Выборы состоятся на годовом общем собрании организации в мае нынешнего года.

Также вновь избранный совет НФБР назначил на срок своих полномочий исполнительным директором организации Георгия Абольянина.