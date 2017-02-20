Майорова: Сборная РФ по бадминтону впервые была такой сплочённой командой

«Пожалуй, самым трудным на турнире матчем была игра Иванова с Болотовой против французов Лабара с Фонтане. Наши были чуть напряжены, а у соперника всё получалось и «перелетало». Впрочем, это же можно сказать и про матч Косецкой против Лансак в той же встрече. Думаю, для Жени это была очень важная игра для будущей карьеры одиночницы — прежде всего для понимания, насколько важна тактика.



На этом турнире мы, наверное, первый раз были такой сплочённой командой. Очень чувствовалась самоотдача каждого! Владимир Иванов хорошо проявил себя как капитан команды. Он сам играл очень самоотверженно, показывал высокий уровень игры и помогал ребятам найти уверенность, что они тоже смогут сыграть на высоком уровне.

Очень стабильно сыграла все игры Катя Болотова. Уверенно. Мне кажется, она вышла на новый высокий уровень. Она стала надёжной. Это для командных игр очень важно. Червякова Настя тоже провела свои встречи очень уверенно, и хотя до её игр не доходило в последних двух матчах, но первые игры показали её большой потенциал. И несмотря на все чисто технические трудности, которые у неё были с визами, стресс с дорогой, она выглядела очень уверенно на корте.



Для меня этот чемпионат — словно следующая ступень в карьере тренера. С высоты этого результата открылись новые непаханные поля. Конечно, без сильных одиночек нам Данию не обыграть. Надо нам усилить работу над селекцией молодёжи в одиночном разряде. И провести с ними упорную, тяжёлую работу два-три года, чтобы можно было противостоять таким командам, как Дания!" — цитирует Майорову официальный сайт НФБР.