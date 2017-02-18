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18 февраля 2017, 20:19 | Летние: Бадминтон | ТАСС

Российские бадминтонисты вышли в финал ЧЕ в миксте

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Англии со счетом 3−1 и вышла в финал чемпионата Европы по бадминтону в миксте, который проходит в польском Любине.

Владимир Иванов и Екатерина Болотова в смешанной паре победили Криса и Габриэль Эдкок (23:21, 23:21), Евгения Костецкая обыграла Хлою Бритч (21:16, 13:21, 21:12), Владимир Иванов и Иван Созонтов в парном разряде — Маркуса Эллиса и Криса Лэндгриджа (18:21, 21:17, 21:18). Анатолий Ярцев проиграл Тоби Пенти (16:21, 16:21).

В финале россияне 19 февраля сыграют с победителем пары Дания — Германия.
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