Российские бадминтонисты вышли в финал ЧЕ в миксте
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Англии со счетом 3−1 и вышла в финал чемпионата Европы по бадминтону в миксте, который проходит в польском Любине.
Владимир Иванов и Екатерина Болотова в смешанной паре победили Криса и Габриэль Эдкок (23:21, 23:21), Евгения Костецкая обыграла Хлою Бритч (21:16, 13:21, 21:12), Владимир Иванов и Иван Созонтов в парном разряде — Маркуса Эллиса и Криса Лэндгриджа (18:21, 21:17, 21:18). Анатолий Ярцев проиграл Тоби Пенти (16:21, 16:21).
В финале россияне 19 февраля сыграют с победителем пары Дания — Германия.
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