Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/badminton/28816293/
17 февраля 2017, 21:53 | Летние: Бадминтон | Чемпионат.com

Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал ЧЕ среди смешанных команд

Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал чемпионата Европы среди смешанных команд, который проходит в Любине (Польша).

В четвертьфинале россияне победили команду Франции со счётом 3:1. Победы одержали Владимир Иванов / Екатерина Болотова в миксте, Владимир Иванов / Иван Созонов в парном разряде и Евгения Косецкая в женском одиночном разряде. Поражение в мужском одиночном разряде потерпел Анатолий Ярцев.

18 февраля за выход в финал россияне поспорят с победителем в паре Англия — Нидерланды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бадминтона

Еще 2 новости  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России