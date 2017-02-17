Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал ЧЕ среди смешанных команд
Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал чемпионата Европы среди смешанных команд, который проходит в Любине (Польша).
В четвертьфинале россияне победили команду Франции со счётом 3:1. Победы одержали Владимир Иванов / Екатерина Болотова в миксте, Владимир Иванов / Иван Созонов в парном разряде и Евгения Косецкая в женском одиночном разряде. Поражение в мужском одиночном разряде потерпел Анатолий Ярцев.
18 февраля за выход в финал россияне поспорят с победителем в паре Англия — Нидерланды.
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