Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал ЧЕ среди смешанных команд

В четвертьфинале россияне победили команду Франции со счётом 3:1. Победы одержали Владимир Иванов / Екатерина Болотова в миксте, Владимир Иванов / Иван Созонов в парном разряде и Евгения Косецкая в женском одиночном разряде. Поражение в мужском одиночном разряде потерпел Анатолий Ярцев.



18 февраля за выход в финал россияне поспорят с победителем в паре Англия — Нидерланды.