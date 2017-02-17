Россияне с первого места вышли в плей-офф ЧЕ по бадминтону среди смешанных команд

Встреча группы 4 завершилась со счетом 5−0 в пользу российской команды. Свои одиночные матчи выиграли Сергей Сирант и Наталья Перминова. В мужских дуэтах первенствовали Иван Созонов и Владимир Иванов, а у женщин парный матч выиграли Анастасия Червякова и Ольга Морозова. В смешанных парах успех сопутствовал Владимиру Иванову и Екатерине Болотовой.

Сборная России, одержав две победы в двух матчах группового этапа, с первого места вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 17 февраля. Поляки, занявшие вторую строчку, в этот же день померятся силами с немцами.