Сборная России по бадминтону записала видеопоздравление с Днём влюбленных
Сборная России по бадминтону записала видеопоздравление с Днём влюбленных.
Мужская часть команды прочла один из сонетов Шекспира. В проекте приняли участие чемпионы и призёры чемпионатов Европы и России, обладатели Кубка России: Владимир Мальков, Анатолий Ярцев, Владимир Иванов, Иван Созонов, Евгений Дрёмин, Сергей Сирант. Ролик был записан на базе сборной в Кратово перед отъездом команды на чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд, который стартует в Любине (Польша) 15 февраля, сообщает официальный сайт НФБР.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter