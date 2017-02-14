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14 февраля 2017, 9:47 | Летние: Бадминтон | Чемпионат.com

Сборная России по бадминтону записала видеопоздравление с Днём влюбленных

Сборная России по бадминтону записала видеопоздравление с Днём влюбленных.

Мужская часть команды прочла один из сонетов Шекспира. В проекте приняли участие чемпионы и призёры чемпионатов Европы и России, обладатели Кубка России: Владимир Мальков, Анатолий Ярцев, Владимир Иванов, Иван Созонов, Евгений Дрёмин, Сергей Сирант. Ролик был записан на базе сборной в Кратово перед отъездом команды на чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд, который стартует в Любине (Польша) 15 февраля, сообщает официальный сайт НФБР.
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