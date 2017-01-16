Бадминтонисты РФ завоевали 5 медалей на турнире YONEX Estonian International

Россияне завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые медали. В финале турнира в миксте россияне Родион Алимов и Алина Давлетова победили своих соотечественников Анатолия Ярцева и Евгению Косецкую со счётом 21:8, 21:19.



Серебро в одиночном разряде завоевала Ксения Поликарпова, бронзу — Косецкая. Бронзовыми призёрами в парном разряде стали Екатерина Болотова / Алина Давлетова, сообщает пресс-служба НФБР.



«Турнир выдался непростым, мы знали это заранее, увидев сетки, и не рассчитывали на лёгкие победы. Тем не менее мы с Родионом настраивались только на победу, каждую игру подробно обсуждали, искали тактику. В финале мы встретились с товарищами по команде. У Ярцева с Косецкой было психологическое преимущество — в личных встречах до этой игры они вели 3:0.



В первой партии они были медлительными, и мы решили не упускать шанса — играли более агрессивно и быстро, старались не поднимать волан под удар Ярцева и играть меньше с Косецкой. Розыгрыши были короткие. Во втором гейме они уже вошли в игру, находили пустые зоны, подняли скорость, пытались отодвинуть меня назад. Мы с Родионом приспособились к их игре, ударам и в концовке смогли одолеть. В общем, игра во второй партии шла на равных, появились длинные розыгрыши — каждый хотел выиграть. Но, видимо, удача решила оказаться на нашей стороне», — рассказала Алина Давлетова.