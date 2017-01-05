Российский бадминтонист Иванов установил мировой рекорд по скорости полета волана
Российский бадминтонист Владимир Иванов установил мировой рекорд по скорости полета волана в одиночном бадминтоне, сообщает «Лента.Ru».
Рекорд был установлен на турнире в индийском Лакнау. Иванов послал волан со скоростью 419 километров в час. Это на два километра быстрее предыдущего рекорда, установленного южнокорейцем Юн Сеонгом.
На Олимпийских играх в
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