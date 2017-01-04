Российский бадминтонист установил мировой рекорд по скорости полета волана
Российский бадминтонист Владимир Иванов установил мировой рекорд по скорости полета волана в одиночном бадминтоне. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
На турнире в индийском Лакнау Иванов с подачи послал волан со скоростью 419 километров в час, что на два километра быстрее предыдущего рекорда, установленного южнокорейцем Юн Сеонгом.
Рекорд в парном бадминтоне принадлежит Тану Боон Хеону из Малайзии, который в 2013 году выполнил смэш со скоростью 493 километра в час.
На Олимпийских играх в
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